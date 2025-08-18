Eskişehir'de Memurlar İş Bıraktı

Zam görüşmelerinin sonuç vermemesi sonrası, Eskişehir'de memur ve kamu çalışanları bir günlük iş bırakma eylemi akabinde yürüyüş düzenleyip basın açıklaması yaptı.

Ülke genelinde 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen anlaşamadı. Gelişmeler akabinde memurlar, bir günlük iş bırakma kararı aldı. Memur-Sen, Kamu-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu, Birleşik Kamu-İş ve KESK'in de bulunduğu birçok konfederasyon ve sendika, bugün Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de iş bıraktı.

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bulunan DSİ 3. Bölge Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüş Ulus Anıtı'nda son buldu. Burada sloganlar atan grup, daha sonra basın açıklaması akabinde dağıldı. - ESKİŞEHİR