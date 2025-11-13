Eskişehir'de Konut Satışları Yüzde 1,4 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Ekim ayında, 2024 Ekim ayına göre yüzde 1,4 oranında artarak 2 bin 494 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Ekim ayında konutların 906 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 588 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 494 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 oranında artarak 442 adet, diğer satışlar ise yüzde 0,5 oranında azalarak 2 bin 52 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 442 konutun 158 adedi ilk satış, 284 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalarak 164 bin 306 oldu. - ESKİŞEHİR