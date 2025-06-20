Eskişehir'de Konut Satışları Mayıs 2025'te Yüzde 23,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2025 Mayıs ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 oranında arttı. TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2025 Mayıs ayında, 2024 Mayıs ayına göre yüzde 23,6 oranında artarak 2 bin 087 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2025 Mayıs ayında konutların 713 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 374 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 87 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103,5 oranında artarak 409 adet, diğer satışlar ise yüzde 12,8 oranında artarak bin 678 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 409 konutun 121 adedi ilk satış, 288 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 130 bin 025 oldu. - ESKİŞEHİR