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Eskişehir'de Kadın Girişimcilerden Evcil Hayvan Sağlığına Özel Ürünler

Eskişehir'de Kadın Girişimcilerden Evcil Hayvan Sağlığına Özel Ürünler
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Tomris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, evcil hayvanlar için sağlıklı ürünler üreterek kadınların iş gücünü artırıyor. Tüm üretim aşamaları kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor.

Eskişehir'de Tomris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Özlem Değirmenci, evcil hayvan sağlığını dikkate alarak üretilen el emeği tüm ürünlerinin kesim, tasarım ve üretim aşamalarının kendi atölyelerinde kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Evcil hayvan sahiplerinin artan ilgisi, onların sağlığına yönelik ürünlere olan talebi de beraberinde getirdi. Evcil hayvanların daha sağlıklı ortam ve şartlarda bakımını yapan sahipleri onlar için kullanılan ürünlerin de sağlıklı olmasını istiyor. Tomris Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Özlem Değirmenci, evde baktıkları can dostlarının sağlığının kendileri için de en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak, onlar için yaptıkları el emeği yatak ile hayvanların sağlığını önemsediklerini söyledi. Anne-bebek ürünleri de ürettiklerinden bahseden Değirmenci, evcil hayvan ürünlerinde de bebek ürünlerinde de aynı malzemeleri kullandıklarını ifade etti. sadece kadın girişimciler tarafından atölyelerde üretilen el emeği ürünlerinin, üretimin her aşamasında kadınların olduğunu kaydetti.

Tüm ürünlerinin kesim, tasarım ve üretim aşamalarının kendi atölyelerinde kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Değirmenci, "Ürünlerimiz evde baktığımız evcil hayvanlarımız için tasarlandı. Evde bakıyoruz ama onların sağlığa da bizim için çok önemli. Pelüş ve polar kullanıldığı zaman kedi köpeklerimizin mantar hastalığına yakalanmasına sebep oluyor. İçini farklı ürünlerle dolum yapanlar da var. Bunlara dikkat etmek lazım. Biz tamamen boncuk elyaf kullanıyoruz. Bizim aynı zamanda anne-bebek ürünlerimizde var. O ürünlerde de aynı malzemeyi kullanıyoruz. Ürünlerimizde alerjiye etki edecek bir şey yok, hepsi yıkanabilir, leke tutmayan kumaşlardan oluşuyor. Pamuklu poplinlerle ve pazen kumaşlarla çalışıyoruz. Hem anne-bebek sağlığını hem de evde baktığımız can dostlarımızın sağlığını düşünüyoruz. Bütün ürünlerimizin kesimi, tasarımı üretimi kendi atölyemizde kadınlar tarafından üretiliyor. İlgi oldukça fazla ve talep de artıyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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