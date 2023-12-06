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Eskişehir'de kadın çiftçiler destekleniyor

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Eskişehir de Hanımlar Hayvanlarını Sarp Çeşidi Tritikale ile Besliyor" projesi çerçevesinde kadın çiftçilere tritikale tohumu desteği verdi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Eskişehir de Hanımlar Hayvanlarını Sarp Çeşidi Tritikale ile Besliyor" projesi çerçevesinde kadın çiftçilere tritikale tohumu desteği verdi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Sönmez Baş, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz, AK Parti İlçe Başkanı Halil Yavuz, Bozan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Güven Kırgı ve teknik personelin katılımıyla Bozan mahallesinden kadın çiftçi Büşra Kırgı'ya ait araziye deneme ekimi yapıldı. Proje ile tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla Alpu Bozan mahallesi, Beylikova Yukarıiğdeağacı mahallesi ve Odunpazarı ilçesi Yürükkırka mahallerinde tarımsal faaliyet yürüten 11 kadın çiftçiye 2 bin 400 kilogram tohum desteği verildi. Verilen bu destekle projeden faydalanan kadın çiftçilere ait toplamda 120 dekar araziye sarp çeşidi tritikale demonstrasyonu kuruldu. Projede kullanılan tohumlar Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından temin edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir Alpu Çiftçilik Tarım Ekonomi Haberler

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