Eskişehir'de Ramazan öncesi sıkı denetim: Ticaret İl Müdürlüğü sahaya indi

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışları ve etiket usulsüzlüklerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

Batıkent Mahallesi'nde bulunan kafe ve süpermarketlerde incelemelerde bulunan Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, her kafenin girişinde mutlaka okunaklı bir fiyat listesi bulunması gerektiğini, marketlerde raf ve kasa arasında fiyat farkı bulunduğunda düşük ücretin geçerli olduğunu, haksız fiyat artışına izin vermediklerini ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"81 ilde denetimler artırılarak devam edecek"

Bakanlık talimatları doğrultusunda temel ihtiyaç maddeleri üzerinde durduklarını belirten Müdür Cemil Kürkçü, denetimlerin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız talimatları doğrultusunda ulusal ve yerel marketlerde temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, künye ve fiyat etiketi denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle seksen bir ilimizde bu denetimler arttırılarak devam etmek istiyoruz."

"Geriye dönük 3 aylık faturalar inceleniyor"

Tüketiciyi korumak adına her ayrıntının kontrol edildiğini dile getiren Kürkçü, "Yaptığımız denetimlerde öncelikle fiyat etiketinde bulunması gereken fiyat değişim tarihi, yerli mühür logosu, birim fiyatı ve kasa fiyatıyla etiket fiyatının uyuşup uyuşmadığını kontrol etmekteyiz. Bunlarda uyuşmazlık varsa yasal yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca yasal bir dayanağı olmadan haksız fiyat artışı, fiyat dengelemesi olduğu zaman geriye dönük üç aylık alış satış faturası bakanlığımıza gönderilmekte ve burada haksız fiyat artışını değerlendirerek gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır."

"Lütfen Alo 175 Tüketici Hattını arayın"

Vatandaşların da denetim sürecine dahil olmasını isteyen İl Müdürü Kürkçü, usulsüzlük durumunda şikayet mekanizmalarının kullanılması gerektiğini hatırlatarak, "Siz değerli tüketicilerin herhangi bir usulsüzlük, fiyat artışı, fiyat etiketinde usulsüzlük gördüğü zaman Alo 175 tüketici hattına, Ticaret İl Müdürlüklerine veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına başvurmasını rica ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR