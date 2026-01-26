Haberler

Eskişehir'de Ramazan öncesi sıkı denetim: Ticaret İl Müdürlüğü sahaya indi

Eskişehir'de Ramazan öncesi sıkı denetim: Ticaret İl Müdürlüğü sahaya indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan ayı öncesinde fiyat artışları ve etiket usulsüzlüklerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimler, 81 ilde temel gıda maddeleri üzerinde yoğunlaşacak.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışları ve etiket usulsüzlüklerine karşı denetimlerini sıkılaştırdı.

Batıkent Mahallesi'nde bulunan kafe ve süpermarketlerde incelemelerde bulunan Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, her kafenin girişinde mutlaka okunaklı bir fiyat listesi bulunması gerektiğini, marketlerde raf ve kasa arasında fiyat farkı bulunduğunda düşük ücretin geçerli olduğunu, haksız fiyat artışına izin vermediklerini ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"81 ilde denetimler artırılarak devam edecek"

Bakanlık talimatları doğrultusunda temel ihtiyaç maddeleri üzerinde durduklarını belirten Müdür Cemil Kürkçü, denetimlerin kapsamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız talimatları doğrultusunda ulusal ve yerel marketlerde temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, künye ve fiyat etiketi denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle seksen bir ilimizde bu denetimler arttırılarak devam etmek istiyoruz."

"Geriye dönük 3 aylık faturalar inceleniyor"

Tüketiciyi korumak adına her ayrıntının kontrol edildiğini dile getiren Kürkçü, "Yaptığımız denetimlerde öncelikle fiyat etiketinde bulunması gereken fiyat değişim tarihi, yerli mühür logosu, birim fiyatı ve kasa fiyatıyla etiket fiyatının uyuşup uyuşmadığını kontrol etmekteyiz. Bunlarda uyuşmazlık varsa yasal yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca yasal bir dayanağı olmadan haksız fiyat artışı, fiyat dengelemesi olduğu zaman geriye dönük üç aylık alış satış faturası bakanlığımıza gönderilmekte ve burada haksız fiyat artışını değerlendirerek gerekli idari yaptırım uygulanmaktadır."

"Lütfen Alo 175 Tüketici Hattını arayın"

Vatandaşların da denetim sürecine dahil olmasını isteyen İl Müdürü Kürkçü, usulsüzlük durumunda şikayet mekanizmalarının kullanılması gerektiğini hatırlatarak, "Siz değerli tüketicilerin herhangi bir usulsüzlük, fiyat artışı, fiyat etiketinde usulsüzlük gördüğü zaman Alo 175 tüketici hattına, Ticaret İl Müdürlüklerine veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulamasına başvurmasını rica ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar

Bakan Fidan'dan dikkat çeken öngörü: Türkiye'ye yalvaracaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek