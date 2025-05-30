Eskişehir'de Elektrikli Lokomotif Üretimi Ekonomiyi Güçlendiriyor

Eskişehir'de Elektrikli Lokomotif Üretimi Ekonomiyi Güçlendiriyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni'nde ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de üretilen elektrikli lokomotiflerin şehrin sanayisine ve ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir 5000 elektrikli lokomotifler, hem teknik anlamda hem raylı sistemlerin Eskişehir'deki gelişmesi anlamında son derece önemli" dedi.

Hasanbey Lojistik Merkezi düzenlenen TÜRASAŞ Araç Teslim Töreni, Bakan Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin ardından Bakan Uraloğlu'nun onayı ve konfetilerin patlatılmasıyla milli lokomotif merkezden hareket ederken, programda yer alan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. E5000 isimli milli elektrikli lokomotiflerin Eskişehir'de üretilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Kesikbaş, çalışmaların arkasında kent ekonomisine büyük değer katacak bir mühendislik olduğunu söyledi.

"Bence Eskişehir sanayisi ve ekonomisi için oldukça başarılı"

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, konuya dair açıklamasında, "Bugün güzel bir gün. Eskişehir 5000 elektrikli lokomotifler, hem teknik anlamda hem raylı sistemlerin Eskişehir'deki gelişmesi anlamında son derece önemli. Eskişehir ekonomisine de büyük değer katacak bir mühendislik var arkasında. Doğal olarak böyle bir teknolojinin Eskişehir'de üretilmesi ve ilk 5'inin de burada bulunması da önemli. Ayrıca, 95 tren seti de aynı şekilde Eskişehir'de üretilecek. Bence Eskişehir sanayisi ve ekonomisi için oldukça başarılı. Tabii ki URAYSİM de olacak. O bir yola girdi, zaman içerisinde mutlaka çözülecektir. Onun haricinde, bir de Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin lojistik merkezine bağlanması da ihracatımız açısından çok pozitif yansıyacak" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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