Altın fiyatları düşünce vatandaşlar kuyumculara akın etti
Altın fiyatlarının düşmesi, Eskişehir'de vatandaşları kuyumculara yönlendirdi. 7 bin 600 TL seviyelerinden düşüşe geçen gram altının fiyatı, 6 bin 238 TL'den başlarken, kuyumcularda altın almak isteyenlerin sayısı arttı.
Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Özellikle mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın, son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi. Gram altın bugün 6 bin 238 TL'den açılış yaparken, Eskişehir'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculara akın etti. Yoğunluk yaşanan Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda tıklım tıklım dolan birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi. Çoğu dükkanda bir personel kapı önünde durarak, hangi altınların olup olmadığı konusunda müşterilere bilgi verdi. - ESKİŞEHİR