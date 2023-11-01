Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere tohum desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun en eski tohumlarından olan karakılçık buğdayının çoğaltılarak yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere tohum desteği sağlayacak. Başvurular 3 Kasım'a kadar devam edecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu'nun en eski tohumlarından olan karakılçık buğdayının çoğaltılarak yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere sağlayacağı tohum desteği başvuruları, 3 Kasım'a kadar devam edecek.

Uyguladığı başarılı projelerle çiftçilere can suyu olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ata mirası Anadolu'nun en eski tohumlarından olan karakılçık buğdayını kuru tarım denemeleri kapsamında Seyitgazi'de toprakla buluşturmuş ve ilk hasadı gerçekleştirmişti.

Karakılçık buğdayının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir uygulama daha hayata geçiyor.

Tohum desteği hakkında bilgi veren yetkililer, "Geçtiğimiz yıl Seyitgazi Belediyesi'ne ait üretim alanına ektiğimiz ve hasadını tamamladığımız karakılçık buğdayını, çoğalması amacıyla değerli üreticilerimizle buluşturuyoruz. Buğdaya can vermek isteyen ÇKS Belgeli çiftçilerimizin faydalanabileceği bu destek ile her çiftçimiz verdiğimiz ürünün 2 katını bizlerle paylaşmak şartıyla 50 kilogram ürün alabilecektir. Bu sayede buğdayımızın daha fazla üreticiye ulaşmasını da desteklemiş olacaksınız. 200 çiftçimizin faydalanacağı projemiz için 3 Kasım tarihine kadar internet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurular sonrası yapılacak kura çekimi sonucunda tohumlar çiftçilerimize ulaştırılacak" açıklamasını yaptı.

Başvurular, https://eskisehir.bel.tr/tohumtalebi adresi üzerinden yapılabilecek.