Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri Sahası ABD'ye Devredilmiyor

Bazı basın organlarında yer alan 'Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD'ye devredileceği' iddiaları asılsızdır. Bu saha, Türkiye'nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerden biri olup, çalışmalar yerli ve millî imkânlarla yürütülmektedir.

Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve millî çıkarları doğrultusunda sürmektedir.

Aksi yöndeki iddialar, Türkiye'nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir.

Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur.

