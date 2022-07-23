İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında bir yorum da Abdullah Gül'den: Emeği geçen herkesi tebrik ederim - Haberler

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İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında bir yorum da Abdullah Gül'den: Emeği geçen herkesi tebrik ederim

Haberler.com - Ekonomi
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İstanbul'da Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında bir yorum da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Gül, "Dünyanın en acil sorunlarından olan 'açlıkla mücadele ve gıda güvenliği' konularına katkı sağlayacak tahıl anlaşmasının Türkiye'de gerçekleşmesi insanlığa büyük bir hizmet olmuştur. Emeği geçen herkesi tebrik ederim." dedi.

Türkiye'nin girişimiyle görüşmelerine başlanan ve Ukrayna tahılının güvenli yollardan dünya ülkelerine ulaştırılması hedeflenen "Güvenli Tahıl Koridoru"nun anlaşma metni, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla gerçekleştirildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR MESAJI

Anlaşmanın gerçekleşmesinden ardından AB, ABD, İngiltere, İtalya, İsveç, Letonya, Ukrayna ve Arnavutluk gibi ülkeler Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları için teşekkür mesajı yayınladı.

ANLAŞMAYLA İLGİLİ ABDULLAH GÜL DE YORUM YAPTI

Tüm dünyayı memnun eden anlaşma ile ilgili bir yorum da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gül, "Dünyanın en acil sorunlarından olan 'açlıkla mücadele ve gıda güvenliği' konularına katkı sağlayacak tahıl anlaşmasının Türkiye'de gerçekleşmesi insanlığa büyük bir hizmet olmuştur. Emeği geçen herkesi tebrik ederim." dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında yorum

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