Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Taylan, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi Açıklaması

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Taylan, kendisi ve kurum hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci başlattım. İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Taylan, AA muhabirine, hakkında çıkan "ortağı olduğu yabancı şirket ve kurum arasında 2 bin baş sığır ithalatı için sözleşme imzalandığı" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bu iddiaların açıkça bir manipülasyon olduğunu belirten Taylan, "Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür." bilgisini verdi.

Taylan, sahip olduğu bilgi ve birikimi görevi boyunca sadece devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda kullandığını ve kullanacağını da aktardı.

Manipülasyon yaparak kendisini ve kurumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğine işaret eden Taylan, "Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci başlattım. İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

"Piyasayı dengede tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Taylan, bu tür asılsız iddiaların çalışma motivasyonunu etkilemeyeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Biz yine piyasayı dengede tutmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelikle piyasada kırmızı et fiyatlarını yakından takip ediyoruz. Yetiştiricilerimizin üretime devam etmesi için Bakanlığımızın yürüttüğü politikalara destek olmakla beraber, hane halkının makul şartlarda kırmızı ete ulaşabilmeleri için tüm gayretimizle çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de görmeye başladık. Ortaya atılan bu iftiralar, yürüttüğümüz çalışmaları durdurmaya değil, tam tersine kararlılığımızı daha da güçlendirmeye hizmet etmektedir."