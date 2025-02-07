ESİAD ve EGİAD Arasında İşbirliği Güçleniyor

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ile Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında ortak girişimlerde bulunmak üzere 2008 yılında imzalanan işbirliği protokolü iki kurum arasındaki dayanışmayı ve ortak projeleri güçlendirmeye devam ediyor. EGİAD, yönetimini ziyaret eden ESİAD Yönetim Kurulu'nun, EGİAD'ın geçmiş dönem başkanları ve yönetim kurulundan oluşması ile dikkat çekerken, toplantıda iki STK arasındaki güç birliğinin diğer sivil toplum örgütlerine de örnek olduğu vurgulandı.

Ziyarete ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Başkan Vekili Murat Akkanlar, yönetim kurulu üyeleri Temel Aycan Şen, Yiğit Tatış, Halil Nadas, Hakan Özçelik, Ayşen Kabaoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Kurcan ve Araştırma Uzmanı Göksel Uçak katıldı.

Ev sahipliğini EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı'nın yaptığı toplantıda, EGİAD Başkan Vekilleri Arda Yılmaz, İlker Erdiliballı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Elmasoğlu, Açelya Baç Uçar, Elif Kaya, Yağız Serter, Alp Atay, Efe Saygılı, Hüseyin Kadıoğlu, Rebia Rezzan Özduran Gölcüklü, Remzi Uslu, Simge Bilir Kurt, Genel Sekreter Dr. H. İ. Murat Çelik, Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Kudar ve Basın Danışmanı Ebru Dön de hazır bulundu.

Toplantıda, iki kurum arasındaki güç birliğinin diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olduğu vurgulanarak, sürdürülebilirlik alanında yeni projelerin geliştirileceği belirtildi. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm başlıklarında "Üçüz Dönüşüm" olarak adlandırılan faaliyetlerin, yeni projelerle taçlandırılacağı ifade edildi.

EGİAD yeni dönem yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyen ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, EGİAD ve ESİAD'ın başkan ve yönetimleriyle geçmişten gelen, yapıcı ilişkilerinin her geçen yıl üzerine yeni tuğlalar eklenerek daha da güçlendiğini belirterek, "İki STK Türkiye'ye örnek olacak bir proje ortaya koymuştur. Bizler de birlikte yaptığımız ortak toplantı ve zirvelerle bu birlikteliği güçlendirip, kuvvetlendirdik" dedi.

EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı ise, EGİAD'ın gençlik ve dinamizminin, ESİAD'ın tecrübesiyle birleşerek büyük bir sinerji oluşturduğunu belirterek, "Bölgemizin iki önemli iş dünyası STK'sı gönül ve güç birliği yaparak önemli işlere imza atıyor. EGİAD bir okul niteliğinde; buradan mezun olan üyelerimiz ESİAD'da yer alarak iş dünyasında öncü rol oynuyor. Hep birlikte, ortak akılla daha farklı projelere imza atmaya devam edeceğiz. EGİAD ve ESİAD arasındaki bu güçlü işbirliğinin, bölgesel ve ulusal düzeyde daha büyük projelerle devam etmesini hedefliyoruz. STK'lar arasında "rekabet" yerine "işbirliği" anlayışının artmasına önem veriyoruz." diye konuştu. - İZMİR