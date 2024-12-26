Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı

2025 yılı için yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yeni rakam genel olarak asgari ücretlilerin büyük bir kısmını memnun etmezken, yeterli olduğunu savunanlar da çıktı.

ASGARİ ÜCRET RÖPORTAJINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bir sokak röportajında yeni asgari ücretle ilgili konuşan kadının söyledikleri ise dikkat çekti. Evinin kira olduğunu, fabrikada çalışan eşinin aylık 25 bin lira aldığını söyleyen kadın, buna rağmen geçinebildiklerini, hatta çocuğunun avokado kaju ile büyüdüğünü belirtti.

"BENİM KIZIM AVOKADO KAJU YİYEBİLİYOR"

Röportajda söz konusu vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Benim çocuğum avokado kaju ile büyüyor. Nasıl alım gücü yok? Benim tek kocam çalışıyor. Evim kira. Ben çalışmıyorum. Ama her şeyi alıyorum. Eşim 25 bin lira kazanıyor. Fabrikada çalışıyor. Evimin kirası 9 bin TL. Ama yetiyor. Gazze'deki insanların bir ekmek bulamadıklarını gördükçe... Benim kızım avokado kaju yiyebiliyor."