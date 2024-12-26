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Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı

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Sokak röportajında bir kadının asgari ücretle ilgili söyledikleri dikkat çekti. Aylık gelirlerinin 25 bin lira olduğunu, 9 bin lira da ev kirası verdiklerini söyleyen kadın, "Benim çocuğum avokado kaju ile büyüyor. Nasıl alım gücü yok?" dedi.

2025 yılı için yeni asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Yeni rakam genel olarak asgari ücretlilerin büyük bir kısmını memnun etmezken, yeterli olduğunu savunanlar da çıktı.

ASGARİ ÜCRET RÖPORTAJINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bir sokak röportajında yeni asgari ücretle ilgili konuşan kadının söyledikleri ise dikkat çekti. Evinin kira olduğunu, fabrikada çalışan eşinin aylık 25 bin lira aldığını söyleyen kadın, buna rağmen geçinebildiklerini, hatta çocuğunun avokado kaju ile büyüdüğünü belirtti.

"BENİM KIZIM AVOKADO KAJU YİYEBİLİYOR"

Röportajda söz konusu vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Benim çocuğum avokado kaju ile büyüyor. Nasıl alım gücü yok? Benim tek kocam çalışıyor. Evim kira. Ben çalışmıyorum. Ama her şeyi alıyorum. Eşim 25 bin lira kazanıyor. Fabrikada çalışıyor. Evimin kirası 9 bin TL. Ama yetiyor. Gazze'deki insanların bir ekmek bulamadıklarını gördükçe... Benim kızım avokado kaju yiyebiliyor."

Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Bunlardan pek kalmadı ama bu da türünün son örneklerinden galiba.Birkaç yıl önce geçiniyoruz artıyor diyen emeklilerin sesi çıkmaz oldu

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Haber YorumlarıVedat Ceylan:

Ak musluklardan yardım akıyordur...

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

ruh hastası olduğu için böyle çaresizce AKP hükümeti savunması ve trolluk peşinde koşması normal..

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Haber YorumlarıYiğido:

Sulu bankasınıda çalıştıyordur başka türlü olmasının yolu yok

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Zihinsel engelli makarna yemekten hep :) ampül sevenler derneğinden :)

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Haber YorumlarıAdıyamanlı Kutalmış :

Anam, bacım imansız gideceksin yalan konuşma... Başka gelirin yoksa 25 lbinira 9 gitti 16 kaldı Elektrik su doğal gaz mutfak ulaşım vs tövbe yarabbim...

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Haber YorumlarıErdem Özkır:

Kızmayın kadına, görevini yapıyor. Ak partinin maaşlı bir avukatı .Allah korkusu yok , istediği yalanı söyleyebilir .Üzerindeki çarşaf inandığı için değil , üniforması. Bunlardan çok var , o yüzden devlet bütçesi kar gibi eriyor

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Haber YorumlarıMurat Ülger:

Kocanın asgari ücretle çalıştığından emin misin? Bacım eve iyice bir bak bence. Gizli kapaklı yerlerde paketler halinde beyaz toz gibi şeyler var mı?

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bu kadın 10 yıl önceden takip ediyor hayatı.zannedersem hafıza kaybı yaşadı uzun yıllar,ya da bitkisel hayatta kaldı 10 yıl kadar ve bir mucizeyle hayata döndü ellaam.

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

1 avokado besindegerlerinden okadar zengin ki 6 ila 8 saat tok tutar.

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