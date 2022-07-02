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ESDER: Hipermarketlerin kurban satışı tüketici ve üreticiyi olumsuz etkiliyor

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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ESDER: Hipermarketlerin kurban satışı tüketici ve üreticiyi olumsuz etkiliyor

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini ileri sürdü.

Çelikus, yazılı açıklamasında, ekonomik olarak bakıldığında kurbanlık satışının ve kurbanlık etin derisi, kafası ve tüm organlarının her alanda yarar sağladığına dikkati çekti.

Kurban Bayramı'nda hipermarketlerin kurbanlık satışının ve kurban kesiminin üretici ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini ifade eden Çelikus, "Hipermarketler sermaye gücüyle çok ucuza aldığı maldan kurbanlık satışı sonucunda büyük oranda kar elde ediyor. Böylece üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamamasıyla birlikte besiciler bu dev yapı rekabetiyle baş edemiyor. Rekabetten kaçınan besici ve köylü halk kurbanlık hayvanlardan vazgeçiyor. Böylece hayvan üretiminin azalmasına ve insanımızın pahalı et yemesine sebebiyet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşları kurbanlarını bu işi yapan üreticilerden ve uygun kesim yapanlardan alarak sosyal barışa destek vermeye davet eden Çelikus, "Bu sistem kasap esnafımızı da mağdur etmektedir. Kasapların kurbanlık kesimlerinden elde ettikleri gelir de boşa gitmektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Esnaf Ve Sanatkârlar Derneği Kurban Bayramı Mahmut Çelikus Ekonomi Haberler

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