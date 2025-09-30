Haberler

Erzurum'un Uzundere İlçesinde En Büyük Sera Yaz-Kış Üretiyor

Güncelleme:
Doğu Anadolu'nun en büyük serası, 1998 yılından bu yana aralıksız üretim yaparak bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Domates, salatalık, fasulye, roka gibi birçok sebze yetiştirilen serada, istihdama da destek veriliyor.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Doğu Anadolu'nun en büyük serasında yaz-kış üretim devam ediyor. Serada; domates, salatalık, fasulye, roka, marul, ıspanak, pazı ve AŞ otu gibi birçok ürün yetiştiriliyor.

İşletme sahibi Arslan Olgun, 1998 yılından bu yana aralıksız üretim yaptıklarını belirterek, bölge ekonomisine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Bölgedeki vatandaşların sebze ihtiyacını büyük ölçüde karşılayan sera aynı zamanda istihdama da katkı sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
