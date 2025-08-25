Erzurum 'Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na ev sahipliği yapacak

Erzurum'un, "Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı"na ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı destekleriyle düzenlenecek fuar, 2-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müceldili Konağı'nda düzenlenen basın toplantısında, Erzurum'un, sahip olduğu geniş meraları, yüksek rakımlı ve verimli ovaları, zengin hayvancılık potansiyeli ve güçlü tarımsal üretim altyapısıyla Türkiye'nin tarım ve hayvancılıktaki en stratejik merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Erzurum'un 800 bini aşkın büyükbaş ve 1 milyon 300 bini aşkın küçükbaş hayvan varlığıyla ülke hayvancılığında önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"İlimiz, 2 milyon dekarın üzerinde tarım arazisi ile stratejik bir üretim kapasitesine sahiptir. Geçmişte Erzurum'un tarım ve hayvancılık vizyonunu belirlemek üzere hazırladığımız Arazi Yönetim Planı, sürdürülebilir üretim, doğal kaynakların verimli kullanımı ve modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen önemli bir yol haritası ortaya koymuştu. Bugün ise bu planın somut adımlarını hayata geçirecek en güçlü organizasyonlardan birini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Fuarımıza, tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem ve yem katkı maddeleri, veterinerlik hizmetleri, tohumculuk, sulama teknolojileri, organik tarım ürünleri, gıda işleme ve ambalaj sektörü gibi tarım ve hayvancılığın farklı alanlarından 12 sektörde, 200'ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcı firma iştirak edecektir."

Sekmen, fuarla üreticiler ile tüketicileri doğrudan buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm üreticilerimizi, sektör temsilcilerimizi ve halkımızı, 2-7 Eylül tarihleri arasında Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na davet ediyoruz." dedi.

Vali Vekili Ahmet Özdemir ise küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tarımdaki etkilerine işaret ederek, "2-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuarla ilimizin sahip olduğu kıymetli tarım alanlarından, Allah'ın şehrimize bahşettiği yüksek potansiyellerden bütün insanlığı haberdar etmek ve ilimizin sahip olduğu o yüksek potansiyelle hayvancılıkla tarımın dijital dönüşümü ile beraber yüksek teknoloji ile üretim yapılacak modern uygulamaları inşallah ilimizde uygulayıp, yatırımcıları da ilimizdeki bu potansiyelleri keşfetmeye davet edeceğiz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger de Erzurum'un tarım ve hayvancılık şehri olduğunu anlatarak, fuarda çiftçileri inovasyon ve teknolojiyle buluşturmak istediklerini ifade etti.