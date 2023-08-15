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Erzurum Ticaret Borsasında İnek Sütü Kilogramı 10 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 10 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
İnek sütüKg10,0010,0010,00HTS
Civil peynirKg81,02110,0091,31HTS
Göğermiş peynirKg100,00100,89100,11HTS
TereyağıKg144,13150,00145,31HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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