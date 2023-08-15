Erzurum Ticaret Borsasında İnek Sütü Kilogramı 10 Liradan Satıldı
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 10 liradan satıldı. ETB'de işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
HTS: Hazır Tüccar Satışı
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek sütü
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|81,02
|110,00
|91,31
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|100,00
|100,89
|100,11
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|144,13
|150,00
|145,31
|HTS
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi