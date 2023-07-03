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Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 229,42 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 229,42 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg120,00230,00229,42HTS
PatatesKg8,5032,0010,01HTS
Kuru SoğanKg9,5035,0010,69HTS
İnek SütüKg11,5012,2012,00HTS
TereyağıKg218,29218,29218,29HTS
AyçiçekKg32,0035,0033,54HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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