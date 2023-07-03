Erzurum Ticaret Borsası'nda Büyükbaş Hayvan Eti Fiyatları
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Erzurum Ticaret Borsası'nda büyükbaş hayvan eti kilogramı ortalama 229,42 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 229,42 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|120,00
|230,00
|229,42
|HTS
|Patates
|Kg
|8,50
|32,00
|10,01
|HTS
|Kuru Soğan
|Kg
|9,50
|35,00
|10,69
|HTS
|İnek Sütü
|Kg
|11,50
|12,20
|12,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|218,29
|218,29
|218,29
|HTS
|Ayçiçek
|Kg
|32,00
|35,00
|33,54
|HTS
Kaynak: AA / Sagip Sezginer - Ekonomi
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