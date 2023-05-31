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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 210 liradan işlem gördü.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 210 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg210,00210,00210,00HTS
Kırmızı mercimekKg10,0010,0010,00HTS
Ayçiçek yağıKg44,0044,0044,00HTS
PatatesKg32,0032,0032,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi

Erzurum Ekonomi Haberler

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