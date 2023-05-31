Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 210 liradan işlem gördü.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 210 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|210,00
|210,00
|210,00
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|44,00
|44,00
|44,00
|HTS
|Patates
|Kg
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Ekonomi
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