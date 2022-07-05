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Erzurum Ticaret Borsası

AA - İlhami Erkılıç - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 127,33 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 127,33 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg84,00132,90127,33HTS
Kaşar peyniriKg110,00112,0011,94HTS
Civil peynirKg80,0080,0080,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İlhami Erkılıç - Ekonomi

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