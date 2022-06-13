Erzurum Ticaret Borsası
AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 119 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 119 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|119,00
|119,00
|119,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|87,29
|87,29
|87,29
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|24,21
|24,21
|24,21
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|21,35
|21,35
|21,35
|HTS
|Nohut
|Kg
|22,13
|22,13
|22,13
|HTS
|Yeşil mercimek
|Kg
|24,45
|24,45
|24,45
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi