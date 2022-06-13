Erzurum Ticaret Borsası Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 119 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 119 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kaşar peyniri Kg 119,00 119,00 119,00 HTS Yağlı peynir Kg 87,29 87,29 87,29 HTS Kırmızı mercimek Kg 24,21 24,21 24,21 HTS Kuru fasulye Kg 21,35 21,35 21,35 HTS Nohut Kg 22,13 22,13 22,13 HTS Yeşil mercimek Kg 24,45 24,45 24,45 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi Ekonomi Haberler

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