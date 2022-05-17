Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

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Erzurum Ticaret Borsası

AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 92 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 92 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKg92,0092,0092,00HTS
Kaşar peyniriKg66,0069,6068,68HTS
Peynir yağlıKg46,2046,2046,20HTS
Tavuk etiKg20,0060,0044,35HTS
Ayçiçek yağıKg35,7435,7535,75HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi

Ticaret, Erzurum, Tavuk, Ekonomi, Haberler

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