Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 92 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 92 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|Kg
|92,00
|92,00
|92,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|66,00
|69,60
|68,68
|HTS
|Peynir yağlı
|Kg
|46,20
|46,20
|46,20
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|20,00
|60,00
|44,35
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|35,74
|35,75
|35,75
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi