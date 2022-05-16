Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Erzurum Ticaret Borsası
AA - İsmail Hakkı Demir - Ekonomi
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) bulgurun kilogramı 1,67 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) bulgurun kilogramı 1,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Bulgur
|Kg
|1,67
|1,67
|1,67
|HTSG
|Pirinç
|Kg
|4,50
|8,00
|6,86
|HTSG
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,50
|7,50
|7,50
|HTSG
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,50
|7,50
|7,50
|HTSG
|Siyah zeytin
|Kg
|14,00
|15,00
|???????14,65
|HTSG
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi