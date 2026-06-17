Erzurum Merkez 2. OSB'nin 3. etap altyapı ihalesi sonuçlandı

Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) 3. Etap alanında hayata geçirilecek olan "Altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi Radye Temel İnşaatı Yapım İşi" ihalesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu'nda yapıldı.

16 Haziran 2026 Salı günü kapalı zarf teklif alma usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 3 firma katılım sağladı. İhale komisyonu tarafından tekliflerin ve teminatların şeffaf bir şekilde incelenmesinin ardından değerlendirme sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

En avantajlı teklif belirlendi

İhale komisyonunun detaylı değerlendirmelerine göre; Yazıcı Mühendislik (Emrah Yazıcı) tarafından sunulan teklifin yaklaşık maliyete göre yüzde 5,16 oranında tenzilat (indirim) içerdiği belirlenirken, Murat Hopikoğlu (Paylaşım Mühendislik) tarafından sunulan teklif ise geçici teminatının yetersiz olması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldı. İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif ise yaklaşık maliyete göre yüzde 8 oranında tenzilat sunan Çamurlar İnşaat Taahhüt Hizmetleri adına Murat Çakmur'dan geldi.

Yapılan nihai değerlendirme sonucunda ihaleyi Çamurlar İnşaat Taahhüt Hizmetleri kazandı. Söz konusu iş kapsamında, Erzurum Merkez 2. OSB 3. Etap alanında yer alan Atıksu Arıtma Tesisi'nin radye temel yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı