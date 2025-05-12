Erzurum Hava Limanı'nda Uçuş ve Yolcu Sayısında Artış
2025 yılının ilk dört ayında Erzurum Hava Limanı'ndan 402 bin 141 kişi uçtu. Nisan ayı itibarıyla, toplam 2 bin 691 uçuş gerçekleştirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) rakamlarına göre, Erzurum Hava Limanı'ndan 2025'in ilk dört ayından 402 bin 141 kişi uçtu.
Erzurum Hava Limanı'nda Nisan ayı itibariyle toplam dört ayda 2 bin 691 uçuş gerçekleşti. Erzurum Hava Limanı'ndan bu dönem içinde 2 bin 617 iç hat ve 64 dış uçuş gerçekleşti. 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 2 bin 555 uçuş gerçekleşti ve 401 bin 420 kişi uçtu.
Erzurum'da 2025'in ilk 4 ayında 399 bin 530 kişi iç hatlar ve 2 bin 611 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. Aynı ay içinde Erzurum'dan 2 bin 387 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 3 bin 422 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 55 tonluk kargo trafiği gerçekleşti. - ERZURUM