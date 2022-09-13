Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum habere göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 110,39 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 110,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|110,00
|130,00
|110,39
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|132,90
|132,90
|132,90
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|110,00
|112,00
|110,33
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi