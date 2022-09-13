Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası Ekonomi Haberleri Erzurum habere göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 110,39 liradan satıldı. Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 110,39 liradan satıldı. ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle: ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 110,00 130,00 110,39 HTS Et büyükbaş Kg 132,90 132,90 132,90 HTS Kaşar peynir Kg 110,00 112,00 110,33 HTS HTS: Hazır Tüccar Satışı Ekonomi Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir Erzurum Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.