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Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası

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Erzurum haberi... Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum habere göre Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 110,39 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 110,39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg110,00130,00110,39HTS
Et büyükbaşKg132,90132,90132,90HTS
Kaşar peynirKg110,00112,00110,33HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Ekonomi

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