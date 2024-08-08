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Erzurum Gümrük Müdürlüğü Faaliyetleri Hakkında Vali'ye Bilgi Verdi

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Erzurum Gümrük Müdürlüğü, Vali Mustafa Çiftçi'ye faaliyetleri ve çalışma sahası hakkında bilgi verdi. Vali Çiftçi, ziyaretinde kurum yetkililerinden brifing aldı.

Erzurum Gümrük Müdürlüğü, faaliyetleri ve çalışma sahası hakkında Vali Mustafa Çiftçi'ye bilgi verdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Gümrük Müdürlüğüne bir ziyarette bulundu. Vali Çiftçi; ziyaretinde Erzurum Gümrük Müdür V. Esra Uslu Öztürk, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil Polat, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel Sekreteri Murat Karapınar, Gümrük Müdür Yardımcısı Ayşegül Turan, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Erzurum Bölge Müdürü Sami Karslı ve gümrük personeli tarafından karşılandı. Vali Çiftçi, A sınıfı Gümrük idaresi olarak Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümrük idaresi olarak görev yapan Erzurum Gümrük Müdürlüğünün sürdürdüğü faaliyetler hakkında kurum yetkililerinden bir brifing aldı.

Valimiz Sayın Çiftçi'ye sunulan brifing kapsamında kurumun; ithal edilen eşyaların serbest dolaşıma girişi, ihracat işlemleri ile yurt dışı gümrüklü posta kolilerine dair işlemler, havalimanı yolcu salonu gümrük işlemlerinin gümrük ve sair mevzuatlar çerçevesinde yürütmekte olduğu ve vergi resim harç tahsili ile gümrük kontrolleri kapsamında hizmet verdiği bilgisi aktarıldı. Erzurum Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Erzurum Gümrük Müdürlüğü, 21 çalışanıyla yetkilendirildiği her türlü gümrük iş ve işlemlerini eksiksiz yürüterek ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Gümrükler; uluslararası ticaretin büyümesi, mali kontrollerin sağlanması, risk esaslı kontrol sistemi aracılığı ile gerek ithalat gerekse de ihracat işlemlerinde muhtemel riskleri belirleyerek kontrol altına almayı sağlamakta, bu işlemlerden tahsil edilen vergi, resmi harçlar ile ihracat işlemleri karşılığı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katma değer oluşturmaları nedeniyle büyük önem arz etmektedir. " denildi. Vali Çiftçi'nin Erzurum Gümrük Müdürlüğü ziyaretine Vali Yardımcısı İlyas Öztürk eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Mustafa Çiftçi erzurum Politika Ekonomi Güncel Haberler

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