Erzurum dericilik sektöründe söz sahibi oluyor... 25 kişiyle başlandığı bugün 600 işçi istihdam ediliyor

ERZURUM Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ESKER A.Ş. bölgede kaybolmaya yüz tutmuş dericilik sektörünün gelişimini sağlıyor hem de istihdam imkanı oluşturuyor.

Şirket bünyesinde deri imalatı atölyesi bulunuyor. Deri atölyesinde çalışanlara 6 aylık kurs veriliyor. Atölyede imalat ağırlıklı olarak terlik dikimi yapılıyor. Burada çalışan kişilere hem meslek eğitimi hem de iş imkanı sağlanıyor.

İmalatta deri cüzdan, kartlık, deriden bileklik, anahtarlık, çakmaklık ve deri üzerine çeşitli üretimler yapılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKER A.Ş. Genel Müdürü Baran Zait Türk, yaptığı açıklamada, "Bir yolculuğa çıktık ki bu yolculukta unutulmaya yüz tutmuş meslek grupları bulunuyor. Çalışmalarımızda deriden cüzdan ve kemer imalatı yapılan tesisimizde bulunuyoruz. Bu yolculuğa 2015 yılında istihdama katkı olsun amacıyla ve unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar hayatiyete katmak ve canlandırmak adına hizmetlerimizi yürütüyoruz" dedi.

İlk olarak 25 kişilik ekip ile çalışmalara başladıklarını anlatan Türk, "Bunlar vasıfsız elemanlardı. Elemanlarımıza 6 aylık eğitim verildi. Yetişen elemanlarımızı istihdama kattık. Bu çalışmalarımız ülke genelinde de duyulunca bizlerin sesini duyan diğer büyük firmalar bizimle iletişime geçtiler. Bizlerde Erzurum'da imalat yapmak istiyoruz konusunda fikir birliğinde bulundular. Bizlerde gelen firmalara her konuda yardımcı olduk. 50 kişilik ekibimiz bizlerle çalışmak isteyen üreticilere yardımcı oluyor. Bizlerle çalışmak isteyen kişilere gerekli ekipman konusunda da yardımcı olduk halen daha da yardımcı olmada devam ediyoruz. Ne tür imalat yapabiliriz konusunda gördük ki deri imalatında saya bölümünün açık olduğunu gördük ve gelen firmalarla saya konusunda çalışmalar yaptık. Dünya markalarının isimlerinin geçtiği ürünleri artık Erzurum'da imal eder hale geldik. Çıkılan yolda iş istihdamına yönelik çalışmalar ve artılarını geliştirmeye çalıştık ve başarılı olduk. Dericilik Doğu Anadolu ve Erzurum'da hayvancılık konusunda geliştiği için bu çalışmalarda giyimde, aksesuarda ön plana çıkıyoruz. Çırak yetiştirme konusunda ustalar ister istemez zorlanıyor, bizler bu sektörü canlandırma konusunda çalışıyoruz" dedi.

Temel amaçlarından birisinin iş gücünü nitelikli hale getirmek olduğunu kaydeden Türk, "Bireyler sorumluluklarını ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı daha sorumlu davranır oldular. Meslek eğitim kurslarını daha aktif hale getireceğiz. 2019 veya 2020 yılında pandeminin başlaması ile birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de her sektör bir şaşkınlık yaşadı ve çöküşler de başladı. Bu durumda bile biz ekibimizle 4 büyük firmayı Erzurum'a getirip imalat yaptırmayı başardık. Atatürk Üniversitesi veya Meslek okullarından mezun olan kişilere iş imkanı sunuyoruz. Çalışmak isteyen kişilere teoride aldıklarını pratikte çalışma ve uygulama yapıyor. Bulunduğumuz kampüs içerisinde 600 personel ayakkabıcılık, dericilik, sayacılık, terlik imalatı konusunda iş sahibi oldular" diye konuştu.