Erzurum Aziziye'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) belirlendi
0:00/0:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan 207 bin 183 metrekarelik alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanan bültende alanın sınırları ve koordinat detayları verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzurum sınırları içindeki alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
ERZURUM'UN AZİZİYE İLÇESİ SINIRLARINDA 207 BİN METREKARELİK ALAN
Buna göre, Erzurum'un Aziziye ilçesi sınırları içinde kalan 207 bin 183 metrekarelik alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi. İlanda bu alanın sınırları ile köşe koordinat detayları paylaşıldı.
Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi