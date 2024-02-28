Erzurum'da Tır ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Erzurum'un Pasinler-Köprüköy ilçeleri arasındaki yolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan kaza, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı. Sürücülerden biri kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Pasinler- Köprüköy ilçeleri arasındaki yolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Nuri E. (58) yönetimindeki 42 ALC 105 plakalı tır, Pasinler-Köprüköy kara yolunda aynı şeritte seyreden Tugay G'nin (33) kullandığı 36 KE 735 plakalı kamyonetle çarpıştı. İtfaiye, polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede kazaya müdahale etti. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, kamyonetteki Gökhan Yavuz'un yaşamını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü Nuri E. ambulansla Pasinler Devlet Hastanesine kaldırıldı ve tedavisi sürüyor. - ERZURUM