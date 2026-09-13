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Erzurum’da tarımsal üretim seferberliği

Erzurum’da tarımsal üretim seferberliği
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Cuma Buluşmaları" projesi kapsamında kent genelindeki üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim planlaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Cuma Buluşmaları" projesi kapsamında kent genelindeki üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim planlaması ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, kentteki tarımsal üretimi artırmak ve üreticileri yeni destekleme modelleri hakkında bilgilendirmek amacıyla saha çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği vurgulandı. Bu kapsamda düzenlenen "Cuma Buluşmaları" programıyla il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik ekipler, cuma namazı sonrasında çiftçilerle bir araya geldi.

Toplantılarda, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak adına hayata geçirilen Tarımsal Üretim Planlaması ve yaklaşan ÇKS başvuru süreçleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Üreticilerin talep ve sorunlarını birinci ağızdan dinleyen uzmanlar, üretimin gücüne güç katacak yeni planlamalar ve devlet desteklemeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Üretimimizin gücüne güç katmak adına sahadayız"

Gerçekleştirilen saha çalışmaları ve buluşmalara ilişkin Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, üreticilerin her zaman yanında olunduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilerimizle bir araya geldik! Üretimimizin gücüne güç katmak adına Tarımsal Üretim Planlaması ve ÇKS başvuruları başta olmak üzere çalışmalarımız hakkında çiftçilerimizi bilgilendirdik."

Erzurumlu üreticiler ise uzman ekiplerin ayaklarına kadar gelerek kendilerini bilgilendirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, planlı üretimle birlikte verimliliğin daha da artacağına inandıklarını belirttiler. İl Müdürlüğü bünyesindeki bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin, üretim sezonu boyunca kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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