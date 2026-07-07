İşte Erzurum'un tarım karnesi

Erzurum Valiliği tarafından hazırlanan güncel tarım göstergeleri, kentin tarımsal üretim kapasitesindeki değişimi gözler önüne serdi.

2004 yılından 2025 yılına kadar olan verilerin paylaşıldığı tabloda, tarım alanlarının genişlediği görülürken, tarla bitkileri üretimi ve bazı hayvansal ürünlerde yıllara göre dalgalanmalar yaşandığı dikkat çekti.

Tarım alanları sabit kaldı, üretim düştü

Açıklanan verilere göre, Erzurum'da 2004 yılında 3 milyon 804 bin 180 hektar olan toplam tarım alanı, 2023 yılında 4 milyon 723 bin 540 hektara yükseldi. Bu alan miktarının 2024 ve 2025 yıllarında da değişmeyerek sabit kaldığı görüldü.

Buna karşın tarla bitkileri üretim alanları ve üretim miktarında düşüş yaşandı. 2024 yılında 3 milyon 793 bin 975 hektar olan tarla bitkileri üretim alanı, 2025 yılında 3 milyon 627 bin 346 hektara geriledi. Alan daralmasına paralel olarak tarla bitkileri üretimi de bir önceki yıla göre yaklaşık 300 bin ton azalarak 2025 yılında 3 milyon 478 bin 677 ton olarak gerçekleşti.

Meyve ağacı sayısı ve üretimi arttı

Kentteki meyvecilik faaliyetlerinde ise pozitif bir ivme yakalandı. Tabloya göre, meyve veren ağaç sayısı 2024 yılında 571 bin 354 iken, 2025 yılında 573 bin 259'a ulaştı. Ağaç sayısındaki bu artış toplam meyve üretimine de yansıdı. 2024 yılında 20 bin 39 ton olan toplam meyve üretimi, 2025 yılında 22 bin 420 tona yükseldi.

Sebze alanları ve üretimi azaldı

Sebze üretiminde ise düşüş trendi sürdü. Erzurum'da 2024 yılında 11 bin 666 hektar olan sebze alanı, 2025'te 11 bin 314 hektara düştü. Sebze üretim miktarı da buna bağlı olarak 31 bin 655 tondan, 30 bin 238 tona geriledi.

Süt, et ve bal üretiminde son durum

Hayvansal üretim verilerinde ise süt üretiminin bir önceki yıla göre arttığı, et ve bal üretiminde de hareketlilik yaşandığı görüldü. Süt üretimi: 2024 yılında 921 bin 483 ton iken, 2025 yılında 936 bin 995 tona yükseldi. Et üretimi: 2024 yılındaki 8 bin 192 tonluk üretim, 2025 yılında 10 bin 287 tona ulaştı. Bal üretimi: 2024 yılında 963 ton olan bal üretimi, 2025 yılında bin 400 tona çıktı.

Erzurum Türkiye 8'incisi

Raporda yer alan bir diğer önemli detay ise Erzurum'un Türkiye genelindeki tarımsal konumu oldu. Paylaşılan bilgi notunda, Erzurum'un tahıllar ve diğer bitkisel üretim kulvarında Türkiye genelinde 8. sırada yer aldığı belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı