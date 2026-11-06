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Erzurum'da TAKE toplantısı atıl tarım arazileri için planlama yaptı

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Erzurum'da TAKE toplantısı atıl tarım arazileri için planlama yaptı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen TAKE Projesi toplantısında atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ve tarımsal verimliliğin artırılması ele alındı. Toplantıda İl Müdürü Kenger ve Bakanlık yetkilisi Emiralioğlu konuşma yaptı.

Erzurum, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında düzenlenen önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Sektör temsilcileri ve yetkililerin bir araya geldiği toplantıda, tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve atıl arazilerin üretime kazandırılması hedefleri ön plana çıktı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı, İl Müdürü Alpaslan Kenger ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı. Bölge tarımı ve ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip konuların ele alındığı buluşmada, tarım arazilerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için atılacak adımlar detaylıca değerlendirildi.

Atıl Alanlar Üretime Kazandırılacak

Toplantıda, TAKE Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar masaya yatırılarak; atıl durumdaki tarım alanlarının üretime kazandırılması, bitkisel üretimin çeşitlendirilerek geliştirilmesi ve tarımsal verimliliğin en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik planlamalar yapıldı. Tarımın geleceğine doğrudan katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesi noktasında, kurumlar arası iş birliğinin ve bilgi-tecrübe paylaşımının önemine vurgu yapıldı.

"Kararlılıkla Devam Ediyoruz"

Toplantının ardından Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun son derece verimli geçtiği belirtilerek, "Tarımsal üretimin güçlenmesi adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Nazik katılımlarıyla toplantımıza değer katan ve tarımın geleceğine katkı sunan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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