Erzurum'da traktör sayısı toplam minibüs, otobüs ve kamyonu geçti

Erzurum'da Mart ayında trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Şehirde toplam araç sayısı 154 bin 634'e ulaştı. Araç sayısında önemli artışlar gözlemlenirken, otomobiller ilk sırada yer aldı. Ülke genelinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise önceki aya göre %31,3 arttı.

Ülkemizde Mart 2026 Mart ayında 159 bin 931 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2'sini otomobil, yüzde 34,8'ini motosiklet, yüzde 10,1'ini kamyonet, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 31,3 arttı Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,0, otomobilde yüzde 27,2, traktörde yüzde 19,3, minibüste yüzde 17,7, kamyonette yüzde 12,8, otobüste yüzde 4,5 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 28,9 ve kamyonda yüzde 10,5 azaldı.

Erzurum, 154 bin 634 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Mart ayında 3 bin 450 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 46'ıncı oldu. Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 79 bin 501 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 338, otobüs sayısı bin 390, kamyonet sayısı 32 bin 195, kamyon sayısı 6 bin 802, motosiklet sayısı 8 bin 952, özel amaçlı araç sayısı 804 ve traktör sayısı 22 bin 652 oldu.

Mart 2026 döneminde Erzurum'da 3 bin 450 aracın devri gerçekleştirildi. Bunlardan 2 bin 250'si otomobil, minibüs 46, otobüs 17, kamyonet 752, kamyon 75, motosiklet 111, özel amaçlı araç 9 ve traktör 190 adet olarak gerçekleşti.

Erzurum'da Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 609 olurken, bunlardan 313'ü otomobil, 11'i otobüs, 2'si kamyonet, 111'i kamyon, 13'üi motosiklet ve 29'u traktör oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

