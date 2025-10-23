Erzurum'da Güvenlik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Erzurum'da polisin huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezinde 456 polis ile 28 ayrı noktada yapılan eş zamanlı denetimler gece boyunca sürdü.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehir genelinde tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamalarını yerinde denetledi. Kural tanımayan, şehirde huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan, buna niyetlenen kim varsa, bunları kentten söküp atmaya kararlı olduklarını ifade eden Karaburun, "Bu kararlılığımız çerçevesinde arkadaşlarımız ve bizler her daim sahadayız. Erzurum'da narkotik madde bulunmasına, narkotik madde kullanılmasına, narkotik madde satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu şehirde trafik magandalarına da müsaade etmeyeceğiz. Kural tanımayan kim varsa bunların peşindeyiz. Bunları toplumumuzun halkımızın desteğiyle teker teker ayıklayıp şehrimizin huzur ve güvenliğinin daha iyi noktaya ve örnek bir seviyeye ulaştırılması için tüm ekibimle birlikte biz sahadayız" diye konuştu. - ERZURUM