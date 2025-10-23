Haberler

Erzurum'da Güvenlik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Erzurum'da Güvenlik Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor
Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 456 polisle 28 ayrı noktada eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kural tanımayanlara karşı kararlılıklarını vurguladı ve narcotik maddelerle mücadele edeceklerini belirtti.

Erzurum'da polisin huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Kent merkezinde 456 polis ile 28 ayrı noktada yapılan eş zamanlı denetimler gece boyunca sürdü.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, şehir genelinde tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamalarını yerinde denetledi. Kural tanımayan, şehirde huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan, buna niyetlenen kim varsa, bunları kentten söküp atmaya kararlı olduklarını ifade eden Karaburun, "Bu kararlılığımız çerçevesinde arkadaşlarımız ve bizler her daim sahadayız. Erzurum'da narkotik madde bulunmasına, narkotik madde kullanılmasına, narkotik madde satılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu şehirde trafik magandalarına da müsaade etmeyeceğiz. Kural tanımayan kim varsa bunların peşindeyiz. Bunları toplumumuzun halkımızın desteğiyle teker teker ayıklayıp şehrimizin huzur ve güvenliğinin daha iyi noktaya ve örnek bir seviyeye ulaştırılması için tüm ekibimle birlikte biz sahadayız" diye konuştu. - ERZURUM

title
