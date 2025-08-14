Erzurum'da 2025 Temmuz Ayında 1.007 Konut Satışı Gerçekleşti

Erzurum'da 2025 yılı Temmuz ayında bin 7, Türkiye genelinde Temmuz ayında 142 bin 858 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,4 oranında artarak 142 bin 858 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Erzurum, 2025 yılı Temmuz ayı konut satışında ülke sıralamasında 33. sırada yer aldı. Erzurum'da 2025 yılı Temmuz ayı içinde satışı yapılan bin 7 konuttan; 98'i ipotekli ve 909'u diğer gruptan gerçekleşti. 717 konut ikinci el, 290 ise ilk el satış oldu.

Erzurum'da 2024 yılında aynı dönemde bin 136 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM