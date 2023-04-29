Erzincan OSB 4 bin kişiye ekmek kapısı olacak

Ak Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Cavit Şireci, Merkez İlçe Başkanı Hakan Ördek, Gençlik Kolları İl Başkanı Mehmet Yılmaz, Kurucu İl Başkanı Yüksel Çakır ve partililer Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikaları ve çalışanlarını ziyaret ettiler.

Yatırımların devam ettiği Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde toplam fabrika sayısı: 76, aktif çalışan fabrika: 62, yapımı devam eden fabrika: 14, istihdam ise: 2 bin 606 kişidir. İstihdam sayısının 2023 yılında 4000 kişiye çıkması hedeflenmekte.

Ziyaret esnasında bir konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Erzincan Organize Sanayi Bölgesi her gecen gün büyümeye devam ediyor. Bütün gücümüzle istihdamı artırmak için çalışıyoruz. Buraya yatırım yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Tekstilcilerimiz Organize Sanayiyi şenlendirdiler. Tatbiki en büyük destek 6. Bölge kararını veren teşvik sistemini onaylatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, emek veren başta Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere valimize, OSB yönetimine, yatırım yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Aş, iş, ekmek bulmak için çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Erzincan çalışkan, işçisi çalışkan, üretiyor ve bundan sonra daha da fazla üretecek. Herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi. Ziyaretlerine devam eden heyet, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren et ve süt kurumu tavuk kombinasını ziyaret etti. Çalışanlar ile bir araya gelen AK Parti heyeti sorun ve istekleri dinleyerek çözüm için gereken ne varsa yapılacağını dile getirdiler. Burada bir konuşma yapan AK Parti Milletvekili Adayı Mehmet Cavit Şifreci, "14 Mayısta seçim var, seçim gezileri kapsamında sözleşmeli ve taşeron çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını dinlemeye geldik. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu sorunları çözmeye gayret edeceğiz. Bu güzel ağırlamanızdan dolayı yönetime ve siz değerli çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise, "Burası Türkiye'de en çok üretim yapan ve ülkemize yararı olan tavuk kombine fabrikası. Bu üretimi sağlayan sizlersiniz. Katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Erzincan şuan tavukçuluğun başkenti desek yeridir. Biz de hem tavukçuluğumuzu geliştirmek hem de bu fabrikayı daha da büyütmek ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, 14 Mayıs'ta genel seçimler yapılacak. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz Bunun için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda ilimizden iki de milletvekili çıkararak istiyoruz. Erzincan'da sadece tavukla ya da organize sanayi ile ilgili değil, tarımda ve hayvancılıkta gelişmek için proje yapıyoruz, sulama projelerini devam ettiriyoruz. Şu anda Ballı Barajı devam ediyor, pompalar yenileniyor. Mertekli regülatörü yenileniyor ve istiyoruz ki Erzincan'da her yer sulanabilsin. Hastanelerimizi geliştiriyoruz, yani diyoruz ki Erzincan'da eğer hasta olan birisi varsa tedavi edilecekse Erzincan'da tedavi edelim. Onun için mücadele ediyoruz. Üniversitemizi geliştiriyoruz, Ergan Dağı'na da otel yapılıyor temel atıldı, çalışmalar başladı. Güzel bir otel yapıp Ergan Dağı'nı da geliştirmek istiyoruz. 2 gün önce Sivas'a hızlı tren geldi, hakikaten hızlı trende yolculuk yapmak çok güzel, çok konforlu. İstiyoruz ki Erzincan'a da gelsin. Hızlı tren İnşallah en kısa zamanda Erzincan'a da gelecek. Bütün bu projelerin yapılabilmesi, devam etmesi için sizden özel olarak isteğimiz Cumhurbaşkanımıza destek vermeniz ve bizi de iki milletvekili olarak Ankara'ya göndermeniz." diye konuştu. - ERZİNCAN