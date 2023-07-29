Erzincan'ın Tercan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Mercan Şubesi açıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Mercan Şubesi açılarak ilk buğday teslimi yapıldı. TMO, randevulu alım sistemi uygulayacak ve ürün bedelleri belirlenen gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Mercan Beldesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Mercan Şubesi açılarak ilk buğday teslimi yapıldı.

Açılış törenine Tercan Kaymakamı Cafer Kaymakçı, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük ile Erzincan TMO Ajans Amiri Mahmut Özkılıç ve çiftçiler katıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sistemi uygulayacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Gerçekleştirilen törenin ardından Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin ve, İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Tercan İlçe Tarım Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalar hakkında İlçe Müdür Vekili Furkan Yılmaz Kilimci'den bilgi alarak çalışanlara görevlerinde başarılar dilediler. - ERZİNCAN