Üye Girişi
Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Sınırdan gelen haber sonrası soluğu Hakan Fidan'ın yanında alıyor

 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi

Petrol fışkıran şehir artık gerçek sahiplerinin himayesinde

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş
İran'ın Suriye'de kaybettiği asker sayısı belli oldu

Esad'a güven felaketleri oldu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tercan'da ekmek fiyatları 7.50 TL'den 10 TL'ye yükseldi. Zam, artan un, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetleri nedeniyle gerçekleşti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bugünden itibaren ekmek yeni fiyattan satışa başladı. Yeni tarifeyle birlikte 7.50 TL'den satılan 210 gram ekmek 10 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tercan Esnaf ve Sanatkarlar Odasının talebi üzerine artan un, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetleri nedeniyle ekmeğin satış fiyatını yeniden belirledi.

Dün 7.50.TL olan ekmek bugünden itibaren 10 TL zamlı fiyatıyla satışa sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Esad devrilince Türkiye'de ilanlar arttı
img

En sonunda patladı! Bakan Fidan'dan DEM Partililere tokat gibi yanıt
img

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Benfica - Bologna maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Bologna maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Feyyaz Tokar Yalısı nerede? Hamdi Ulukaya, Feyyaz Tokar Yalısı'nı ne kadara satın aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Süleyman Şah Türbesi nerede, nereye taşındı? Süleyman Şah kimdir, türbesi neden taşındı? DSİ işçi alım kurası ne zaman, hangi tarihte 2024? DSİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya ilk kim girdi? Bahar 28. bölüm full, tek parça izle! İlber Ortaylı ve Soli Özel neden tartıştı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 11 ARALIK | İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Baraj doluluk oranı yüzde kaç? Erkan Baş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Erkan Baş kaç yaşında, nereli? Erkan Baş biyografisi! Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.