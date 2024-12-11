Erzincan'ın Tercan ilçesinde Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bugünden itibaren ekmek yeni fiyattan satışa başladı. Yeni tarifeyle birlikte 7.50 TL'den satılan 210 gram ekmek 10 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tercan Esnaf ve Sanatkarlar Odasının talebi üzerine artan un, elektrik, doğalgaz ve işçilik maliyetleri nedeniyle ekmeğin satış fiyatını yeniden belirledi.

Dün 7.50.TL olan ekmek bugünden itibaren 10 TL zamlı fiyatıyla satışa sunuldu. - ERZİNCAN