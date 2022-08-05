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Erzincan haberleri | Refahiye'de saya imalatına KUDAKA desteği

Erzincan haberleri | Refahiye'de saya imalatına KUDAKA desteği

Erzincan haberler: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde destek almaya hak kazanan "Refahiye'de Kadınlar ve Gençler Atölyelerde" isimli projenin destek sözleşmesi Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Refahiye Belediye Başkanı...

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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde destek almaya hak kazanan " Refahiye'de Kadınlar ve Gençler Atölyelerde" isimli projenin destek sözleşmesi Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

Refahiye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından uygulanacak olan proje dahilinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait atıl durumda bulunan bina ve atölyelerin tadilatı yapılarak saya imalatı için uygun hale getirilmesi, gerekli makina ekipmanla donatılması, düzenlenecek eğitimlerle en az 15 kadın ve gencin istihdamı için altyapı oluşturulması planlanmakta.

Refahiye'de genç istihdamını önceleyerek mesleki eğitimle birlikte saya imalatı atölyelerinin oluşturulacağı toplam bütçesi 1,4 milyon lira olan projeye KUDAKA tarafından 1,2 Milyon lira hibe desteği sağlanacak. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çakmak Paçacı Eyüp Kaykaç Refahiye Ekonomi Haberler

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