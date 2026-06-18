Haberler

Erzincan Dermason Fasulyesi için coğrafi işaret hedefi

Erzincan Dermason Fasulyesi için coğrafi işaret hedefi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Dermason kuru fasulyesinin üretim sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hazırlanan proje için sözleşme imzalandı. 1 milyon 474 bin lira bütçeli proje, yüzde 100 hibe desteğiyle yürütülecek ve coğrafi işaret tescil belgesi alınması hedefleniyor.

Erzincan'ın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Dermason kuru fasulyesinin üretim süreçlerinde yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan proje için sözleşme imzalandı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje, yüzde 100 hibe desteğiyle uygulanacak. Toplam bütçesi 1 milyon 474 bin lira olan proje kapsamında kuru fasulye üretiminin mevcut durumu bilimsel yöntemlerle incelenecek.

Sözleşme, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker tarafından imzalandı.

"Erzincan'da Yetiştirilen Kuru Fasulye Üretim Sürecinde Ortaya Çıkan Sorunların Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri" adıyla yürütülecek proje kapsamında üreticilerin karşılaştığı tarımsal, çevresel, teknik ve ekonomik sorunlar detaylı olarak araştırılacak. Yapılacak analizler doğrultusunda verim ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilecek.

Projenin en önemli hedeflerinden biri de Erzincan'ın tarımsal değerleri arasında yer alan Erzincan Dermason Kuru Fasulyesi için coğrafi işaret tescil belgesi alınması olacak. Tescil süreciyle birlikte ürünün marka değerinin artırılması, ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması ve üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar, Merkez ilçeye bağlı Günbağı, Tatlısu, Yalınca, Karatuş, Hacıali, Çağlayan, Mollaköy, Çatalarmut, Ergan, Hürrem Palangası, Konakbaşı, Heybeli, Değirmenköy, Elmaköy ve Bahçeliköy olmak üzere kuru fasulye üretiminin yoğun olarak yapıldığı 15 köyde gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında 100 çiftçiyle anket çalışması yapılacak, 60 toprak ve 60 bitki analizi gerçekleştirilecek, ayrıca 15 sulama suyu örneği incelenecek. Bunun yanında üretim maliyetleri hesaplanacak, haritalama çalışmaları yapılacak ve coğrafi işaret başvuru süreci yürütülecek.

Yetkililer, proje sonucunda Erzincan'ın iklim, toprak ve su kaynaklarının kuru fasulye üretimine uygunluğunun detaylı şekilde ortaya konulacağını, elde edilen veriler doğrultusunda üreticiler ve yatırımcılar için bilimsel bir yol haritası hazırlanacağını belirtti.

Projenin, Erzincan'ın tarımsal markalaşma sürecine katkı sunması ve kuru fasulye üretiminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi açısından önemli bir adım olması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'den, ABD ile varılan mutabakata ilişkin ilk açıklama

İlk açıklaması çok manidar! ABD ile anlaşmayı bozarsa Hamaney bozar
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada 'KKTC' detayı

Ankara'dan dünyaya net mesaj: Orada oldubittiye izin vermeyiz
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı

Karşımızda durabilen yok! Sultanlarımız yüzleri yine güldürdü
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı

İşitme kaybı şikayetiyle gitti, kulağından çıkana doktor bile şaşırdı!
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'dan istediği Türk oyuncu ortaya çıktı! İpler burada kopmuş

Aziz Yıldırım'dan istediği Türk isim ortaya çıktı! İpler orada kopmuş
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle