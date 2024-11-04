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Erzincan'dan Elazığ'a Alabalık Sevkiyatı Başladı

Erzincan'dan Elazığ'a Alabalık Sevkiyatı Başladı
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Erzincan'da yetiştirilen alabalıklar, somon olarak Elazığ'a günde 5-6 kamyonla taşınıyor. Tercan Baraj Gölü'nde yetiştirilen balıkların yıllık üretim kapasitesi 2.845 ton.

Erzincan'dan Elazığ'a sevkiyat başladı. Erzincan'da bulunan baraj göllerinde yetiştirilen alabalıklar somon olmak üzere kamyonlarla Elazığ'a taşınıyor. Erzincan'dan Elazığ'a günde 5-6 kamyon sevk ediliyor.

Erzincan'da su ürünleri yetiştiriciliği gelişmeye devam ediyor. Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Baraj Gölü'nde kafeslerde yetiştirilen alabalıklar kamyonlarla somon olmak üzere Elazığ'a sevk ediliyor.

Erzincan genelinde 15 adet su ürünleri üretim tesisi bulunuyor. Bu ürünlerin yıllık üretim kapasitesi ise 2.845 ton. Bu üretimin bir kısmı ise Tercan Baraj Gölü'nde kurulu olan kafeslerde gerçekleştiriliyor. Kafeslere bırakılan yavru alabalıklar porsiyonluk düzeye gelinceye kadar Tercan Baraj Gölü'nde yetiştiriliyor. Ardından somon olmak ve yurt dışına ihraç edilmek üzere Elazığ'a sevk ediliyor.

Tercan Baraj Gölü'nden bu dönemde yaklaşık 250 ton balık somon olmak üzere Elazığ'a gönderiliyor. Porsiyonluk alabalıklar özel donanımlı kamyonlarla Elazığ'a gönderiliyor. Günde ortalama 5-6 adet kamyon Erzincan'dan Elazığ'a alabalık taşıyor. Kamyonlarla canlı olarak taşınan balıklar, Keban Baraj Gölü'ne sevk ediliyor.

"Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz!"

Tercan Su Ürünleri işletme sahibi Şükrü Adam ise balık üretim sürecini anlattı. Adam, sabah saat altıda balıklara yemleme yaptıklarını gün içerisinde ise balıkların yanına tekrar gelmediklerini söyledi. Tercan Barajının 23-24 derece olduğunu kaydeden Adam, günün geri kalanında ise ağları temizlediklerini belirtti. İşletme sahibi Adam, balık yapma kapasitesinin 50 ton olduğunu dile getirerek şunları kaydetti;

"220 bin tane alıyorum. Bu balıkları 250-300 grama getirip Elazığ'a gönderiyoruz. Yani balık üretiyoruz. Erzincan'da deniz yok ama iyi balık çıkarıyoruz." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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