Haberler

Erzincan'da yerel kalkınma hamlesi tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Erzincan'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ilin yatırım potansiyelini harekete geçirecek dört stratejik yatırım başlığı tanıtıldı. Program, yerel potansiyeli ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Erzincan'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, ilin yatırım potansiyelini harekete geçirecek dört stratejik yatırım başlığı kamuoyu ve iş dünyasıyla paylaşıldı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, kamu kurumları, yerel paydaşlar, iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.

Toplantının açılışında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Erzincan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek tarafından yapılan sunumda programın amacı, kapsamı, başvuru süreci ve sağlanan destekler hakkında bilgi verildi. Sunumda, programın yerel potansiyeli ekonomik değere dönüştürmeyi hedefleyen stratejik bir kalkınma aracı olduğu vurgulandı.

Program kapsamında Erzincan için belirlenen yatırım alanları; alternatif turizm yatırımları, ambalajlı doğal kaynak suyu ve içecek üretimi, meyve ve sebzeden katma değerli ürünler üretimi ile yapı malzemeleri ve yapı kimyasalları üretimi olarak açıklandı. Bu alanların ilin doğal kaynakları, tarımsal üretim gücü, sanayi altyapısı ve coğrafi konumu dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, söz konusu yatırım başlıklarının üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın geliştirilmesi ve ilin rekabet gücünün yükseltilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğu belirtildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, özel sektör yatırımlarının desteklenmesinin şehir ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven ise yerel potansiyeli esas alan yaklaşımın Erzincan'ın yatırım kapasitesini güçlendireceğini belirtti. Erzincan Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın da kamu ve özel sektör iş birliğinin kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli rol oynayacağını vurguladı.

Toplantının sonunda, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın Erzincan'da yatırım ortamını güçlendirecek önemli bir araç olduğu ifade edilerek, kurumlar arası iş birliğinin ilin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacağı kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

