Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam
Erzincan'da kent içi toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
Yeni tarifeye göre, Can Kart kullanan öğrenciler için biniş ücreti 25 lira, tam bilet ücreti ise 31 lira olarak belirlendi.
Araç içi nakit ödeme uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, QR kod, NFC ile banka ve kredi kartı üzerinden yapılan ödemelerde ise ücret 39 lira olarak uygulanacak.
Yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiği bildirildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı