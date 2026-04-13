Haberler

Erzincan'da toplu taşıma ücretlerine zam

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da yeni toplu taşıma tarifesi belirlendi; öğrencilere 25 lira, tam bilet alanlara 31 lira. Nakit ödeme seçenekleri kaldırıldı, bankamatik ve kredi kartı ile ödeme ücreti ise 39 lira olarak uygulandı.

Erzincan'da kent içi toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre, Can Kart kullanan öğrenciler için biniş ücreti 25 lira, tam bilet ücreti ise 31 lira olarak belirlendi.

Araç içi nakit ödeme uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, QR kod, NFC ile banka ve kredi kartı üzerinden yapılan ödemelerde ise ücret 39 lira olarak uygulanacak.

Yeni fiyat tarifesinin yürürlüğe girdiği bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Trump, yine tehditler savurdu: Bunu yazın, asla sahip olamayacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi

Müşterinin aldığını gören kasiyerin yüzü şekilde şekle girdi
Trump: İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz

Trump bir sonraki hedefini açıkladı: İran'dan sonra uğrayabiliriz...
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Yol çöktü, ulaşım tamamen durdu
Real Madrid'de ayrılık sezon sonunda kesinleşti

Real Madrid'de ayrılık kesinleşti
Motorine indirim geldi

Sürücüler dikkat! Fiyatlar yine değişti, tarih verildi
Şekerin içinden taş çıktı

Küçük çocuk son anda fark etti, hemen annesine haber verdi