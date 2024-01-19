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Erzincan'da Tavuk Çiftliği Ziyareti

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Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Ergan köyündeki tavuk çiftliğini ziyaret etti. Çiftlik, 60 bin tavuk kapasitesine sahip ve Et ve Süt Kurumu'na sözleşmeli olarak üretim sağlıyor.

Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, 2015 yılında merkeze bağlı Ergan köyünde 30 bin kapasiteli tek kümes olarak başlayıp ve 2022 yılında ikinci kümesin eklenmesiyle kapasitesini 60 bine çıkaran tavuk çiftliğini ziyaret etti.

Çiftlik hakkında bilgi veren işletme sahibi Hayati Terzioğlu; Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinasına sözleşmeli olarak üretim sağlayarak yılda 6 dönemde toplamda 60 bin tavuk üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, 25 yaşında sektöre adım attığını ve 8 yıldır Ergan köyündeki Etlik Tavuk Çiftliği'nde faaliyet gösterdiklerini, tarım ve hayvancılıkta modern tesislerden birini daha Erzincan'a kazandırmış olmanın mutluluğunu kaydetti.

Erzincan genelinde işletmeleri sık sık ziyaret eden İl Müdürü Şahin, "Et ve Süt Kurumunun tek kanatlı kesim kombinasının Erzincan'da olması etlik piliç yetiştiriciliğine olan yatırımları tetikledi ve bölgemizdeki modern etlik piliç yetiştiriciliği sayesinde yeni iş kolları ve istihdam alanları oluşmaya başladı. Bu noktada Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği üreticilerimize sunmaya devam edeceğiz, yatırımlarını gerçekleştiren üreticilere hayırlı kazançlar diliyoruz," dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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