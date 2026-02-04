IPARD III ile Erzincan tarımına 178 milyon TL'lik yatırım desteği

IPARD III Programı kapsamında Erzincan'da tarım ve hayvancılığa yönelik 12 proje onaylandı. Toplam 178 milyon TL yatırım tutarına sahip projelere 121 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Projeler kapsamında 70 dekarlık alanda 7 modern sera kurulacak, ayrıca 5 hayvancılık yatırımı (besi ve süt) hayata geçirilecek. TKDK destekleriyle Erzincan'da üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve tarımın geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

Yetkililer, desteklerin sahaya yansıdığını vurgulayarak, Erzincan'ın üretmeye devam edeceğini ifade etti. - ERZİNCAN