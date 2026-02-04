Haberler

IPARD III ile Erzincan tarımına 178 milyon TL'lik yatırım desteği

IPARD III ile Erzincan tarımına 178 milyon TL'lik yatırım desteği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IPARD III Programı kapsamında Erzincan'da tarım ve hayvancılığa yönelik 12 proje onaylandı. Toplam 178 milyon TL yatırım tutarına sahip projelere 121 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

IPARD III Programı kapsamında Erzincan'da tarım ve hayvancılığa yönelik 12 proje onaylandı. Toplam 178 milyon TL yatırım tutarına sahip projelere 121 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Projeler kapsamında 70 dekarlık alanda 7 modern sera kurulacak, ayrıca 5 hayvancılık yatırımı (besi ve süt) hayata geçirilecek. TKDK destekleriyle Erzincan'da üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve tarımın geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

Yetkililer, desteklerin sahaya yansıdığını vurgulayarak, Erzincan'ın üretmeye devam edeceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı