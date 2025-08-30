Erzincan'da Silajlık Mısır Üretimi Artıyor, Besicilere Kazanç Sağlıyor

Erzincan Ovası'nın bereketli topraklarında üretimi her yıl artan silajlık mısır, hayvancılığı güçlendiriyor ve besiciye kazanç sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının destek ve teşvikleriyle kent genelinde silajlık mısır üretimi yapılan alan, geçen yıla göre 4 bin dekar arttı.

Bu yıl 30 bin dekarlık alanda silajlık mısır üretimi yapılan kentte, yem bitkisi üretimiyle hayvancılık maliyeti düşüyor.

Yaklaşık 117 bin büyükbaş ve 650 bin küçükbaş hayvan bulunduğu kentte üretilen silajlık mısır, hayvansal üretimde kaliteyi artırmanın yanı sıra besicilere de ekonomik kazanç sağlıyor.

"Yem materyalinin uygun fiyata temini büyük önem arz ediyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, AA muhabirine, Erzincan'ın hayvancılık açısından Doğu Anadolu'nun önde gelen illerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 117 bin büyükbaş ve 650 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu ifade eden Koçaker, şöyle konuştu:

"Büyükbaş hayvanlarımızın 45 bini sağmal hayvanlardan oluşuyor, geri kalan kısmı ise besi hayvanı. Bölgemiz için hayvancılık çok stratejik bir sektör. Bu nedenle hayvancılıkta kullanılan yem materyalinin uygun fiyata temini büyük önem arz ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak son yıllarda ilimizde beslemede çok önemli bir yere sahip olan silajlık mısır üretimini ilimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii silajlık mısır, hayvan beslemede çok büyük öneme sahip. Hem besi hayvanlarının et kalitesi, et verimi üzerine hem de süt hayvanlarının süt kalitesi ve süt verimi üzerine büyük faydaları bulunmakta. Bununla birlikte çiftçilerimizin de maliyetlerinde ciddi bir azalmaya sebep olmakta."

Silajlık mısırın hayvancılıktaki yerini "stratejik bir besin kaynağı" olarak nitelendiren Koçaker, bu yem bitkisinin özellikle süt ve et verimliliğine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.

"Dışa bağımlılığı azaltıyoruz, çiftçimizin elini güçlendiriyoruz"

Koçaker, üretiminin yaygınlaştırılması için ciddi adımlar attıklarına dikkati çekerek, "2024 yılı içerisinde Erzincan genelinde yaklaşık 26 bin dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıldı ve 142 bin ton civarında ürün elde edildi. Bu yıl ise bu rakamı daha da artırarak 30 bin dekara çıkardık. Henüz hasadın başındayız ama ilk tarlalardan gelen veriler gayet olumlu. Silajlık mısır, hayvanların hem süt verimini hem de et kalitesini ciddi oranda artırıyor. Çiftçimizin üretim maliyetlerini azaltarak gelirini yükseltiyor. Bu nedenle bizler yerli üretimle bu ihtiyacı karşılamayı hedefliyoruz. Böylece hem dışa bağımlılığı azaltıyoruz hem de çiftçimizin elini güçlendiriyoruz." diye konuştu.

Üretici Emre Çimen ise silajlık mısırın hayvancılık yapan çiftlikler için vazgeçilmez hale geldiğini belirterek, "Hasadı biçerdöver veya traktörle parçalayıp mısırları silaj havuzlarına taşıyoruz. Ardından traktör ve kepçelerle çiğneyip sıkıştırıyoruz. Naylon örtülerle üzerini kapatıp kışa hazır hale getiriyoruz. Bu işlem sayesinde kışın hayvanlara yüksek kaliteli yem sunabiliyoruz." dedi.