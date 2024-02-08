Erzincan'da Sera Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun önderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Vali yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat ile birim yetkilileri arasında 'Erzincan Sera Projesi' toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi verildi ve süreç değerlendirildi.
Erzincan'ın sera üssü olması için Vali Hamza Aydoğdu'nun riyasetinde devam eden çalışmalar kapsamında; Vali yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat ile ilgili birim yetkililerinin katılımıyla "Erzincan Sera Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda, ilgili birim amirlerince kendi kurumları tarafından yapılan çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin bilgi verilmesinin ardından, Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundular. - ERZİNCAN