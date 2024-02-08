Erzincan'da Sera Projesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzincan'ın sera üssü olması için Vali Hamza Aydoğdu'nun riyasetinde devam eden çalışmalar kapsamında; Vali yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat ile ilgili birim yetkililerinin katılımıyla "Erzincan Sera Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda, ilgili birim amirlerince kendi kurumları tarafından yapılan çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin bilgi verilmesinin ardından, Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Mehmet Emre Canpolat sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundular. - ERZİNCAN