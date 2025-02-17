Erzincan'da petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan'da bulunan iki sahada petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzurum il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 868 ve 14 bin 864 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.