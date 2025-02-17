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Erzincan'da petrol arama ruhsatı verildi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan'da iki sahada petrol arama ruhsatı verdi. Ruhsat, 14 bin 868 ve 14 bin 864 hektar alanı kapsıyor ve 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan'da bulunan iki sahada petrol arama ruhsatı verdi.
MAPEG'in petrol hakkına müteallik kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzurum il sınırları içerisinde yer alan 14 bin 868 ve 14 bin 864 hektar yüz ölçümüne sahip sahalar için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Erzincan'da petrol arama ruhsatı verildi
Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalbatros :

erken seçim olabilir ne olur ne olmaz demişler :)

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